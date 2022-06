10 poltronas perfeitas para decorar a sala

Atualmente, as poltronas decorativas são itens essenciais no décor das salas de estar, acompanhando os outros artigos de estofados, como o sofá ou mesmo as namoradeiras e pufês. Esses elementos com certeza adicionam estilo ao cômodo, ao mesmo tempo que agregam sofisticação com funcionalidade, afinal quem não gosta de relaxar em uma poltrona num final de dia estressante e cheio de afazeres?!

Se você acha que os detalhes fazem toda a diferença, com certeza deve investir em uma linda poltrona para incrementar a decoração dessa dependência da sua casa. Principalmente porque é possível renovar todo um layout e visual com um simples componente como esse.

Tendência da estação, a poltrona nunca sai de moda, e veio se transformando e refazendo a medida que novidades surgiram no mercado. Diversifica, entretanto, no tipo de textura, material, cores e tamanho, porém nunca deixa de lado o conforto que proporciona para quem se atreve a passar tardes em frente à TV ou simplesmente se deliciando com um livro. Além de aproveitar para preencher os espaços do lugar.

Assim, verifique a seleção que a homify preparou de exemplos de poltronas perfeitas para compor a sala de estar com magnitude e sofisticação. Com essas dicas imperdíveis você com certeza deixara o ambiente do seu lar super trending. Discretas ou chamativas, tem modelos para todos os gostos, confira!