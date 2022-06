A decoração que combina com cada tipo de cerveja

A cerveja Porter é uma cerveja parente da Stout, porém mais suave. Algumas pessoas as confundem e não é à toa, já que elas surgiram do nome Stout Porter, que identificam as porters mais fortes. As cervejas porters são tipos de cervejas escuras típicas da Inglaterra. Dentro dessa classificação existem, claro, algumas variações, como a brown porter e a robust porter. O interessante dessa cerveja é seu sabor forte, porém mais suave. Por isso, selecionamos essa adega maravilhosa com inspirações nos clubes britânicos, país que aprecia bastante esse tipo de cerveja. Um lugar poderoso, mas com um toque elegante, já que as porters são mais suaves do que as primas stouts.