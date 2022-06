Esta casa de fazenda rústica vai fazer seu coração bater mais forte

A vida no campo exala frescor e descanso, ritmo de vida é mais lento e cada vez mais pessoas adotam o campo como o segundo lar, onde se é possível refugiar e descansar, fugindo da rotina da vida urbana! O arquiteto Renato Telles é um especialista em criar refúgios de descanso onde se encontra a paz! O talentoso arquiteto possui um escritório em Natal, na capital do Rio Grande do Norte e seus projetos arquitetônicos são o reflexo de sonhos que se tornam realidade.

Esta fazenda também construída no Rio Grande do Norte, possui uma localização privilegiada para a famosa lagoa do Bonfim, a maior lagoa do estado. A lagoa possui um incrível espelho d'água de aproximadamente 9 km² e se tornou o maior reservatório do litoral desse belo estado nordestino.

O projeto arquitetônico do qual estamos falando, se trata da ampliação de uma residência sede que já existia na fazenda. O objetivo dos proprietários era aumentar a propriedade principal, tornando-a o principal destino de descanso para feriados e férias prolongadas. Essa convidativa e rústica residência é tudo o que você sempre sonhou, confira!