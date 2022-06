Dicas incríveis para varandas aconchegantes

Para aqueles com mais espaço – uma inspiração como essa pode ser exatamente o que você procurava! Neste exemplo a decoração é o ponto alto do espaço. Poltronas super confortáveis e espaçosas preenchem o ambiente e geram uma atmosfera aconchegante com o apoio de uma grande mesa de centro, um aparador e de almofadas, vasos decorativos e pequenas plantas e arranjos verdes. Essa ideia charmosa traz um pouco da sala de estar para a varanda. O espaço ficou contemporâneo e clássico com detalhes de luxo que oferecem requinte e conforto.