A casa que é um verdadeiro oásis

No interior da residência, a decoração valorizou os pequenos detalhes. Luzes de LED realçam todas as arestas das superfícies internas, criando um efeito mágico de que as paredes não tocam o piso e nem a cobertura, parecendo flutuar no espaço. Na sala de estar, integrada ao jardim, as portas de vidro móveis permitem o total aproveitamento da luz natural e criam a sensação de continuidade espacial com o espaço externo. O mobiliário contrasta com o design do edifício, apresentando formas sinuosas que dão a ideia de movimento. O sofá azul royal dá um toque de cor e personalidade ao ambiente.