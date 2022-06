Como fazer do branco a melhor escolha para decorar.

Dizem que o básico é ser feliz. E quando desejamos felicidade, nos vestimos de branco como cor básica. O branco também é a cor básica para roupas simples. Com ele podemos alcançar todas as combinações. A cor é universal e serve para qualquer ocasião. Com o branco há segurança para arriscarmos combinações na moda ou no lar. A cor transmite paz, serenidade, traz brilho e melhora a luz. Aliás, é o branco a própria luz. Relaxar em um ambiente que tem esta cor como básica ou protagonista é tarefa fácil. Assim como também é tarefa fácil encontrar as mais diferentes formas e estilos de decoração utilizando esta cor como básica.

Mas, afinal, será que todo ambiente que aposta o branco tem de ser básico? Não, nem todos. O básico traz a certeza do acerto. A alegria de começar bem. Mas é o incremento que traz a felicidade e o prazer de ter algo bonito por perto. E para trazer este incremento através do branco, selecionamos exemplos de decoração maravilhosos que têm nesta cor a principal ideia para que toda a decoração de um cômodo fique perfeita.

Você irá perceber como ambientes como cozinha, sala e quarto ganham luxo e muita facilidade com a iluminação do ambiente. Além disso, a decoração neste tom é atemporal, transmite sensação de limpeza e pode fazer com que os espaços pareçam muito maiores do que realmente são. Com o uso do branco em todo o ambiente, é possível apostar na decoração minimalista, onde um elemento irá contrastar com todo o ambiente. A escolha é certa e pode ser um início perfeito para quem deseja uma decoração fácil de acertar com possíveis mudanças constantes ao longo do tempo.

Por isso, venha conosco e aproveite a reunião de imagens incríveis dos espaços decorados por alguns dos nossos grandes profissionais que estão espalhados ao redor do mundo. Aproveite toda a leveza da cor e aposte nela para que o seu lar ganhe muito, utilizando pouco. Temos certeza que as inspirações irão ajudar você a alcançar ideias incríveis.

Vamos começar!