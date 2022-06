Bangalô fora de moda ganha decoração super moderna

A cozinha é mais um exemplo da estética ultrapassadíssima dessa casa. Mesmo que do exterior a casa parecia interessante, ao entrar as pessoas se deparavam com uma casa escura e apertada. Atualmente a arquitetura preza por soluções diferentes, com melhor circulação e ambientes integrados, algo inimaginável antigamente. Você consegue se imaginar comendo nessa mesa apertada contra as paredes?! Não parece a melhor ideia do mundo, certo!?