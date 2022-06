Tendência: aposte na decoração com lâmpadas de LED

Economia está em pauta. Em tempos onde a crise econômica parece não dar trégua, as melhores ideias são aquelas que apostam nas formas e baixo custo para alcançar bons resultados. Neste ano, a tendência é ver a beleza decorativa somada às formas de decoração que continuem reforçando beleza na decoração. Um dos orçamentos mais afetados quando estes períodos chegam é o da energia elétrica. As contas de energia são reajustadas, encarecendo o uso de itens necessários do lar, como eletrodomésticos e iluminação. No entanto, é preciso estar atento às muitas possibilidades que a decoração com diferentes formas de luz trazem para o seu lar. As lâmpadas de LED são ótimos exemplos de como nem sempre a necessidade de colocar o pé no freio com o orçamento mensal é necessariamente ligada à obrigação de abrir mão da beleza na decoração. As a sugestões com a iluminação em LED são fantásticas e incrementarão a sua casa de uma forma incrível.

As lâmpadas LED são relativamente recentes no mercado comum. Desenvolvidas por japoneses nos anos 90, o LED, diodo emissor de luz, têm a vantagem de consumir 7 vezes menos energia do que as lâmpadas fluorescentes. Com isso, a redução no consumo é de 80% com a vantagem ainda de durarem 25 vezes mais. Ainda que o preço da compra seja de maior custo que as demais lâmpadas, o custo benefício deste tipo de iluminação vale a pena a médio e longo prazo. Além de serem opções mais econômicas, o conjunto de LED tem a vantagem de proporcionar uma decoração mais criativa no ambiente. Suas cores variadas podem ser em tonalidade de branco quente (3.000 k) e branco frio (5.700 k) e ainda o RGB, que alterna entre o vermelho o azul e o verde.

As vantagens de decorar com este tipo de lâmpada vão de encontro ainda com a facilidade com que esta iluminação é colocada em locais mais escondidos, como objetos nas paredes, sobre gessos e adornando móveis como armários. Aproveitando estes diferenciais e a criatividade possibilitada com este material, alguns arquitetos e designers de interiores acabam por fazer esta opção no momento de colocar projetos em prática. Trazendo algumas destas incríveis decorações para você, veremos juntos como algumas ideias simples podem trazer resultados fantásticos. Você verá conosco as múltiplas facilidades que as lâmpadas LED trazem à decoração e como você poderá por algumas destas ideias em prática hoje mesmo.

Por isso, venha conosco e aproveite cada sugestão separada especialmente para que você conheça um pouco mais das fantásticas ideias de como decorar com LED em sua casa e aproveitar a beleza e a economia que esta escolha trarão para você. Aproveite e inspire-se!