Dicas: como fazer seu quarto pequeno parecer grande!

Mantenha seu quarto limpo. Arrume sua cama e limpe seu quarto todos os dias. Mantenha tudo no lugar certo. e facilite a circulação. Evite deixar móveis como pufes ou baús no meio do seu caminho, além de fazer com que o quarto pareça maior, essa dica faz com que o ambiente fique mais prático e dinâmico. Use prateleiras, estantes e escrivaninhas, aproveite esses móveis para armazenar seus itens pessoais e forma organizada e inteligente.