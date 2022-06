Decoração perfeita para jardins pequenos

As cores, quando bem colocadas, são ferramentas muito utilizadas para gerar uma sensação e sentimento, além de compor uma paleta que tenha a ver com os moradores e a temática do espaço. Principalmente no nosso caso, vale desde tons bem claros e serenos até cores quentes como o laranja e os amadeirados naturais. Não deixe de destacar seu jardim pequeno com flores coloridas. E o melhor, aproveitar o verde da sua própria fonte, a natureza.