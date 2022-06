8 sótãos que são muito mais do que um cantinho

Toda casa tem um lugar preferido. Geralmente aqueles onde a personalização é maior e tem o nosso jeitinho em todos os cantos. A cozinha pode ganhar alguns detalhes especiais, como os utensílios que você comprou especialmente para saborear dias maravilhosos no lar. A sala pode possuir flores e quadros que trazem lembranças perfeitas em todos os momentos ali descansando e relaxando. O quarto pode ter todo o seu jeito por todos os lados. E até mesmo o banheiro tem aquele toque especial para ser sempre o lugar mais relaxante do lar. Mas e aqueles lugares onde a gente não sabe muito bem o que fazer, como um quarto que sobra na casa e acaba virando um escritório ou ainda o famoso quartinho da bagunça? Nem sempre é fácil ter ideias sobre de que forma decorar o espaço perfeitamente. Encontramos ideias incríveis, mas nem sempre a nossa disposição permite fazer mais por aquele cômodo que parece ter sido adicionado sem querer no lar. E se deixarmos nossa questão ainda mais difícil e direcionarmos este espaço que sobra para um cantinho não muito comum nos lares brasileiros e que geralmente tem dimensões menores para a decoração? Bem, esse espaço pode ser o sótão. Apesar de ser um tanto incomum de ser visto nas arquiteturas do nosso país, o sótão pode ser um lugar incrível dentro do lar. E muitos profissionais vão provar isto hoje, neste artigo escrito especialmente para você que tem um sótão no seu lar e está um pouco indeciso sobre qual funcionalidade dar a ele.

O sótão é geralmente um espaço adicionado na parte mais alta da casa. Seu teto é arquitetado em uma forma triangular e geralmente possui pequenas janelas, que podem ser no teto ou na parede frontal. Muitas residências arquitetas para ter um sótão são desenhadas de uma forma em que este espaço seja mais visual do que especificamente um espaço da casa para ter grandes aproveitamentos. No entanto, mostraremos a você algumas tendências arquitetônicas que transformam o sótão em um cômodo que é muito mais do que um cantinho do lar. São ideias que direcionam um aproveitamento criativo e incrível para o espaço. Transformá-lo em um espaço aconchegante e que dê uma opção a mais de conforto no lar é a principal ideia nos projetos mostrados por meio das imagens abaixo.

Por isso, se você tem este espaço tão querido no lar e deseja aproveitá-lo de uma forma incrível, preste atenção nos projetos abaixo e anote as principais ideias que surgirão. Temos certeza de que a inspiração e a criatividade estarão vivas em seus olhos para, logo em seguida, ganharem a decoração do seu lar. Venha conosco e aproveite!