Cadeiras decorativas

O Brasil também deu sua contribuição para o design internacional com soluções surpreendentes e belíssimas como as poltronas de Paulo Mendes da Rocha, Oscar Niemeyer e Sérgio Rodrigues, para citar apenas alguns nomes. A cadeira Paulistano, à esquerda, desenhada por Paulo Mendes da Rocha, é presença marcante em qualquer ambiente. Projetada em 1957 para compor o mobiliário do Ginásio do Clube Atlético Paulistano, a cadeira Paulistano tornou-se um clássico do design, devido a sua elegância, simplicidade e atemporalidade. Feita originalmente à partir de uma estrutura de inox e com o assento de couro, a cadeira Paulistano ganhou versões em pintura eletrostática preta ou fosca e também em couro branco.