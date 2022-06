11 banheiros modernos magníficos

Neste projeto, assinado por Cerejeira Agência de Arquitetura, predominam as superfícies neutras do revestimento cimentício das paredes, do piso em porcelanato e do vidro incolor do box, que criam um ambiente sóbrio e elegante. Detalhes como os nichos no box do chuveiro, para o armazenamento os produtos de banho do casal, tornam o espaço mais funcional e personalizado.