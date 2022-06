Uma casa rústica surpreendente

É verdade que antigamente as casas de campo eram construções simples, com móveis igualmente simples e rústicos e situadas em áreas remotas e de difícil acesso. Mas assim como as cidades se modernizaram, as áreas rurais também se beneficiaram com os avanços tecnológicos e com o desenvolvimento. Hoje é possível dispor em uma casa de campo de quase tudo que os moradores dos centros urbanos dispõem, como energia limpa, abastecimento de água, rede de vias e estradas e, claro, internet. Todavia, apesar de tantos avanços, as áreas rurais preservam ainda o charme interiorano e uma atmosfera tranquila e serena, que atraem cada vez mais pessoas que não abrem mão das facilidades e ferramentas contemporâneas, mas preferem o contato com a natureza ao trânsito e a agitação das grandes cidades.

Homify apresenta hoje uma casa rústica simplesmente fascinante. Localizada em La Coruña, no norte da Espanha, esta casa de campo abriga uma família e sua coleção de obras de arte. A combinação de materiais naturais e rústicos com obras de arte e móveis de design contemporâneo é o grande destaque do projeto de decoração, concebido por Belén Sueiro. O design de interiores encantador e surpreendente nos leva da atmosfera rural externa para um lugar contemporâneo e sofisticado.

Curioso para mergulhar neste mundo surpreendente em que o estilo rústico e o estilo contemporâneo se fundem em um estilo único e extravagante? Então confira a seguir mais detalhes e imagens desta casa de campo fascinante que mudará completamente o seu antigo conceito de casas rurais.