As mesas de jantar mais avassaladoras

A sala de jantar é aquele espaço acolhedor e prazeroso no qual reunimos amigos e familiares em torno de prazeres comuns, como saborear refeições deliciosas e bater um bom papo, num clima de descontração e intimidade. Porém, existem alguns itens indispensáveis na sala de estar para assegurar o nosso conforto e claro, realçar as qualidades estéticas do ambiente.

Certamente a mesa de jantar é o principal item da sala de jantar que atende a sua função primordial, mas que possui também um protagonismo na decoração do ambiente. Por esta razão, os designer têm se dedicado a criar mesas de jantar que são verdadeiras obras de arte, que além de cumprirem sua função essencial, realçam as qualidades estéticas do ambiente e combinam com os mais variados estilos de decoração.

Neste artigo apresentamos exemplos fascinantes de mesas de jantar de vários estilos, com os quais você certamente se identificará com um ou mais modelos para posteriormente decidir qual mesa de jantar você pode incluir na sua sala de estar para realçar a decoração do ambiente e expressar sua personalidade.