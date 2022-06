Ideias de churrasqueiras para todos os bolsos

Neste proposta ousada, o espaço gourmet está integrado ao living room, evidenciando a prática dos moradores em receber amigos e familiares. Um dos destaques do living room é o espaço gourmet com churrasqueira, um ambiente que se destacada pelo revestimento em madeira, criando uma atmosfera rústica e aconchegante. É importante ressaltar que nestes ambientes, deve-se priorizar pisos de fácil limpeza devido aos riscos de respingos de gordura. Por este motivo, ao invés do acabamento em madeira no piso, buscou-se revestir em madeira o teto sobre a projeção do perímetro do espaço gourmet, que conta ainda com detalhes como o jogo de luminárias com pendentes que complementam o decór.