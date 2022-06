Decoração de quartos com papéis de parede lindos

Uma das principais funções do papel de parede é customizar o ambiente e dar-lhe personalidade, podendo ser utilizado para combinar com mobiliários diversos e com os mais diversos estilos de decoração. Neste projeto, a suíte com decoração em estilo oriental foi decorada com móveis e objetos oriundos de várias partes do mundo e de antiquários. O papel de parede, da Arthur Decor, cria um ambiente harmonioso e evidencia a atmosfera oriental, composta pela luminária com pendentes trazida da Turquia, pela a roupa de cama trazida da Índia, pelos baús chineses da L’oeil e pelas as mesas laterais, orinundas de antiquário, que resultam em um ambiente exótico e acolhedor.