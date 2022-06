As cubas mais bonitas do universo

A escolha da cuba passa também pela escolha do material, pois a sua materialidade influencia diretamente a decoração do ambiente e expressa também a personalidade do usuário. O vidro é um material bastante maleável que permite a criação de diversas formas. Neste exemplo, a cuba é composta unicamente de uma folha de vidro temperado. Plana e transparente, a cuba serve também de bancada e cria uma sensação surpreendente, como se a água pudesse transbordar a qualquer instante. Além disto, a presença sutil da cuba em vidro realça as superfícies de concreto e a decoração minimalista do banheiro.