10 salas de estar deslumbrantes

Neste projeto de autoria de Yamagata Arquitetura, a sala de estar está inserida no living do loft. A separação entre a área social e a área íntima dá-se por meio de uma cortina e o espaço do dormitório é composto de um volume dentro do volume principal do loft. Se este espaço despertou-lhe encantamento, é porque você aprecia o estilo de vida inspirado nos lofts, espaços compactos e integrados, marcados por tubulações aparentes, elementos metálicos, etc. Claro, você pode incrementar a decoração do ambiente com elementos personalizados, como quadros, obras de arte, vegetação e mobiliário que expresse a sua personalidade.