Ideias fantásticas de design de interiores

Imagina que você prefere ambientes compactos e integrados, mas não abre mão da funcionalidade e de viver com estilo. O projeto de design de interiores conceberia-lhe ambientes bem definidos e com personalidade, como uma cozinha com teto rebaixado, para demarcar o espaço, e armários inferiores, na cor preta, além de uma parede revestida com pastilhas cerâmicas, também na cor preta, para realçar a identidade e a sofisticação do ambiente. No living room, o projeto misturaria móveis coloridos e em madeira, resultando em uma decoração elegante e jovial.