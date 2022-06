8 passos para você ter uma lavanderia em casa

Começar é muito bom. Incrementar é melhor ainda. Quando falamos sobre um novo cômodo ou espaço no lar, começar por estes passos pode ser uma dica que fará toda a diferença. Comece pelo básico e melhore aos poucos, dentro das possibilidades e oportunidades que surgem. Alguns apartamentos e casas vêm com um espaço para área de serviço para que uma lavanderia ganhe corpo no lar. Geralmente este espaço é colocado próximo à cozinha e cabe a você encontrar as melhores alternativas de disposição no ambiente. E para que este começo ou recomeço seja da melhor forma possível, trouxemos algumas dicas incríveis para você deixar a sua lavanderia impecável.

Algumas lavanderias são destinadas a múltiplas tarefas, como lavar, passar e secar. Sabemos que muitos espaços não dispõem de tamanho físico adequado para que todos os itens ideais de uma lavanderia sejam utilizados, mas, não seu preocupe. Com algumas dicas encontradas neste artigo, você poderá planejar perfeitamente tudo o que desejar no espaço. Basta seguir as dicas básicas, se adequar à sua realidade e ter um espaço perfeito para os afazeres domésticos. Afinal, mesmo com muito trabalho neste cômodo, nada melhor do que estar em um lugar agradável, bem organizado e com cheirinho gostoso de amaciante por todos os lados.

Para que você comece o seu espaço de uma forma econômica, bem organizada e que facilite ao máximo as tarefas do dia a dia, trouxemos algumas ideias perfeitas que foram inspiradas em decorações ao redor do mundo. São dicas simples de como, por exemplo, deixar a máquina de lavar discreta no ambiente ou utilizar objetos decorativos que incrementem o lar. Tudo partindo de ideias inteligentes, com decoração simples e que tornem a presença no ambiente ainda melhor.

Venha conosco para mais uma dica perfeita de decoração e organização e inspire-se mais uma vez para que o seu lar fique tão incrível quanto merece ser. Aproveite!