Dicas: como escolher a mesa ideal para cozinha!

Um café da manhã rapidinho antes do trabalho, um almoço casual com a família, um delicioso café da tarde.

É na mesa de cozinha que passamos muitos destes e de outros momentos gostosos do cotidiano. Independente do tamanho da cozinha, é muito importante ter uma mesa para facilitar a rotina. Em muitos casos, é na mesa de cozinha que são feitas todas as refeições do dia; em outros, onde há menos espaço na cozinha, por exemplo, ela se torna um complemento que facilita o preparo dos alimentos, onde deixamos os utensílios de cozinha e ingredientes dispostos.