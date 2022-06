10 ideias de salas de jantar espetaculares

Neste exemplo, primeiramente nos deslumbramos com a nobreza e requinte do mármore travertino que reveste todo o piso do living room. Além do acabamento nobre em mármore, destaca-se a imponente e longa mesa de jantar e o jogo de cadeiras, entre as quais se destacam as duas poltronas Monalisas, situadas nas extremidades, feitas de estrutura em metal e revestimento em cordas confeccionadas com garrafa pet e projetada por Cíntia Gomes. Venezianas em madeira complementam a decoração do ambiente.