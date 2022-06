Upcycling: 8 dicas para transformar objetos velhos em coisas incríveis

Você já ouviu falar em upcycling? Este é o termo utilizado quando objetos velhos são transformados em novos itens de maior valor. É algo diferente da reciclagem pelo motivo de não haver a completa destruição do objeto em questão ou o uso de energia e adição de materiais, algo que é feito, por exemplo, na reciclagem do papel. O upcycling tem como finalidade a utilização da estrutura de algo para que ovo produto surja. Se você já leu alguns de nossos artigos DIY – Faça Você Mesmo, sabe, por exemplo, o que é possível fazer a partir de paletes, caixas e etc. Isto é upcycling. Para somarmos esta ideia que transforma o mundo ao salvar objetos para a decoração criativa que certamente ficará incrível em qualquer ambiente do seu lar.

A ideia de reutilizar materiais é algo que vem crescendo cada vez mais no mundo. A necessidade de evitar o descarte de itens que seriam tidos como lixo e degradariam o planeta, vem aumentando principalmente pelas formas que percebemos o planeta ser afetado com o aumento de temperaturas e, com isso, a devastação de regiões inteiras trazendo a extinção de animais. Preservar os recursos naturais é essencial para que os nossos filhos possam crescer em um mundo melhor. O upcycling mostra como muitas vezes basta ter um olhar mais criativo sobre um objeto para que este possa ser transformado em algo incrível. Além das vantagens ambientais com esta escolha, a atividade é lucrativa, já que fazer artesanalmente objetos criativos chama a atenção com a originalidade decorativa para o lar. Isto sem contar que é uma atividade prazerosa que pode incluir toda a família no processo criativo, algo que reforça ainda mais os laços familiares e educa os jovens para as necessidades que o nosso mundo apresenta.

Neste artigo, mostraremos alguns objetos incríveis feitos a partir da melhor utilização de materiais que seriam descartados. São materiais feitos a partir da reutilização de paletes, panelas e até mesmo latas que ganharam um charme único nas decorações desenvolvidas por alguns dos melhores profissionais do mundo. Aproveite cada dica e comece a ver os objetos descartados de uma forma diferente e original. Temos certeza de que estas inovações ficarão incríveis no seu lar a partir de ideias utilizadas em projetos por todo o mundo. Venha conosco, coloque o seu caderno de anotações do lado, marque as opções que você mais gostar e inspire-se!