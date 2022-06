Vai viajar? Confira estas dicas para deixar sua casa em segurança

Seja no período de dezembro a fevereiro ou mesmo nas férias escolares de junho, é comum que as famílias deixem suas casas para uma temporada de descanso, podendo ser na praia, no campo ou mesmo fora do país. Nada mais merecido. Mesmo que seja por apenas uma semana ou u mês inteiro, é importante pensar sempre na segurança da casa – e não estamos falando de eventuais invasões no domicílio, mas de quaisquer imprevistos, sejam ele de causa natural, como ventos, inundações, ou causados por equipamentos eletrônicos com problemas, como pequenos incêndios ou vazamentos de gás.

Ainda que não seja possível impedir quaisquer destes imprevistos, é perfeitamente viável reduzir a sua probabilidade de ocorrência e, ainda assim, minimizar seus efeitos de forma eficiente. Para isso, basta seguir nossas orientações e garantir que a sua estadia fora de casa seja das mais tranquilas, com a certeza de que o seu lar está bem cuidado.