A moda dos toneis invade a decoração de ambientes

Esse recipiente das indústrias e fábricas, utilizados nesse contexto para guardar materiais diversos, vem conquistando espaço cativo em decorações atuais. Além de agregar um estilo peculiar a ambientes variados, os toneis também são funcionais. Podem se tornar boas mesas laterais, ocupar o lugar de criado mudo, servir de banqueta ou lixeira na cozinha, transformar-se em um armário personalizado e ainda ocupar o papel de cuba de lavabo e até mesmo de mesa de bar. Com pinturas personalizadas ou em estado bruto metalizado, as peças enriquecem qualquer espaço e trazem um toque de surpresa e criatividade à casa. Para adotar um em seu lar, vale buscar em lojas especializadas, zonas fabris ou points de decoração com itens mais alternativos. E o melhor de tudo: o tonel costuma ter um preço camarada.