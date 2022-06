Top 10 balcões de cozinha

Peças, móveis e utensílios que deixam o espaço funcional estão cada vez mais valorizados no décor nosso de todo dia. Essenciais na hora de preparar a comida ou mesmo servir as refeições, as pias, bancadas ou balcões de cozinha são uma parte determinante na decoração desse cômodo, por exemplo. Com ambientes cada vez mais integrados, essa espécie de mesa acaba por ser um recurso de delimitação da área de cada dependência de forma eficaz e layout inteligente. E, a partir do advento das cozinhas gourmet, o status do balcão passou a ser um must-have com certeza, sim senhor!

É preciso prestar atenção no material desse artigo, levando em consideração a manutenção do item, limpeza e conservação. Assim, invista nos modelos de laca, granito ou mármores menos porosos, que não se desgastam com o uso de produtos de limpeza ou impregnam com alimentos. Por último, lembre-se de que a estrutura deve combinar e mesclar com os demais objetos que decoram a cozinha sendo compatível com as diversas propostas do visual final com harmonia.

Além do foco no preparo das maravilhas gastronômicas, o balcão também é uma alternativa para reunir os amigos em momentos de lazer e bate-papo. Por fim, agiliza o dia-a-dia facilitando o preparo de almoços, lanches ou jantares de forma rápida.

Assim, confira a seleção de balcões de cozinha incríveis que a homify separou especialmente nesse livro de ideias. Com esse top 10 imperdível será possível sonhar com uma cozinha gourmet, integrada ou externa perfeita e feita sobre medida para você. Afinal, depois dessas dicas e sugestões, garanto que você ira querer reformar o seu lar para adequá-lo a esse estilo vantajoso e cheio de graça! Ou se você esta em busca de descobertas para a sua nova casa, aproveite nossos palpites e mãos à obra!