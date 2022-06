Fotos de Viagem: veja onde e como colocá-las

Não há nada melhor do que viajar. Viajar abre os horizontes, nos permite conhecer novos lugares e novas culturas, amplia nossas possibilidades e nos dá um novo olhar sobre nosso papel na sociedade. As viagens são combustível para nossas memórias, já que ficamos com aquelas paisagens, aqueles locais e aquelas experiências por meses em nossas mentes.

As viagens também nos permitem fazer registros de nossas andanças, por meio de fotos. Com o avanço da tecnologia, celulares e smartphones chegam hoje ao mercado com resolução para fotos quase do mesmo nível de máquinas semiprofissionais. Isso permite que as pessoas possam tirar não apenas alguma dúzias, mas centenas ou milhares de fotos de seus passeios sem se preocupar se esta ou aquela foto vai sair tremida.

Tudo isso, porém, traz um problema. A cada ano torna-se mais difícil ver pessoas revelando suas fotos e colocando-as em álbuns ou porta-retratos. Se você, entretanto, ainda é adepto da revelação de fotos, este artigo é perfeito para os seus objetivos. Com exemplos simples e práticos, mostraremos como e onde colocar as suas fotos de viagem em sua residência. É bem mais fácil do que você imagina. Confira agora!