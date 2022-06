8 dicas para construir a churrasqueira dos sonhos

As churrasqueiras podem ser feitas dos mais diversos tipos de materiais e conceitos. As mais populares são as churrasqueiras de alvenaria, mas é possível encontrar no mercado modelos pré-fabricados, que podem ser colocados para funcionar logo que montados, enquanto os modelos de alvenaria podem ficar prontos em prazos mínimos de dez a 15 dias ou ainda mais, dependendo do tamanho e da complexidade da obra. Especialistas afirmam que churrasqueiras construídas costumam durar mais e oferecem um melhor rendimento térmico – enquanto que no pré-moldado ou pré-fabricado, apenas a fornalha leva algum tipo de material refratário, no modelo de alvenaria ele também reveste o interior da coifa, aumentando a concentração de calor. Há ainda a questão de que churrasqueiras pré-moldadas não oferecem versatilidade em termos de tamanho e espaço, enquanto o model construído é feito de acordo com as necessidades do usuário.