Escolha a paleta de cores ideal para sua fachada!

A fachada é o cartão de visitas da sua casa, porta de entrada para o seu lar. E quando você abre essa porta para alguém, as cores revelam sua personalidade, principalmente, para quem passa pela rua e pode imaginar como é dentro da sua casa. Saber escolher a paleta de cores ideal para sua fachada é importante, pois você pode brincar com o estilo e também com as tonalidades. A escolha da cor é item importantíssimo na hora de pensar na pintura da parte externa do seu lar – tom escolhido com certeza irá transmitir sensações para os visitantes, vizinhos, ou até mesmo servir de inspiração.

Sabe aquela primeira impressão? Pois é! Pense como você estivesse uma entrevista de emprego, claro, que escolher qual roupa usar não é uma tarefa fácil, já que elas tem o poder total de influenciar, além de refletir o seu estado de espírito. Exatamente, por isso, que antes é necessário levar em conta alguns pontos em consideração, afinal é a escolha da cor da sua fachada e deixar sua casa espetacular.

Vamos falar agora sobre a família da paleta decores: verde, amarelo, azul, vermelho, laranja, violeta e neutros. Com todas as considerações mencionada no artigo, decida a família que mais lhe agrada, ou seja, utilize uma cartela de cores de um fabricante de tintas da sua preferência, assim você terá uma base perfeita para ser guiado. Você pode questionar qual cor combina mais com a sua casa. Confira as dicas de cores para sua fachada e arrase!