Como utilizar a energia do Vastu Shastra no seu lar

Tradição é algo a ser respeitado. E hoje falaremos de uma tradiçãosobre decoração que traz uma influência direta na vibração do corpo e mente que tem mais de 5 mil anos. Vamos conhecer o Vastu Shastra, uma tradição da Índia que, como o Feng Shui, trabalha a harmonização da casa de acordo com combinações geográficas e astrais para melhorar a vida da pessoa que ali reside.

Esta tradição é descrita na enciclopédia de arquitetura clássica indiana, que diz:

’Uma casa adequadamente desenhada e agradável será a morada da boa saúde, riqueza, inteligência, boa progênie, paz e felicidade e redimirá seu dono de débitos e obrigações. Negligenciar os cânones da Arquitetura resultará em viagens desnecessárias, mal nome, perda da fama, lamentações e desapontamentos. Todas as casas, vilas, comunidades e cidades, portanto, deverão ser construídas de acordo com o Vastu Shastra. Trazido à luz em favor do universo inteiro, esse conhecimento é para a satisfação, melhoria e bem-estar generalizado de todos.’ (Samarangana Sutradhara).

Logo, se você é um entusiasta das tradições milenares hindus e gosta da ideia de harmonizar sua decoração de acordo com estas tradições, este artigo será perfeito para você. Para ter um resultado perfeito, você deverá ficar atento às orientações sobre a localização geográfica do espaço. Os principais elementos que devem ser equilibrados de acordo com a energia que nos rodeia são: Akasha – espaço ou vácuo; Vayu – ar ou elementos gasosos; Agni – fogo ou energia (luz, calor, radiações, etc.); Jala – água ou líquidos; e Bhumi – terra ou sólidos.

Guardadas as mudanças necessárias que uma tradição milenar mantém – afinal, é preciso estar sempre se adaptando para alcançar os melhores resultados, há algumas indicações sobre o posicionamento de cada cômodo e móveis para que a energia do morador seja a melhor possível. A sala de estar deve ficar a Norte, Noroeste ou Leste. A cozinha, a sudeste, regida por Agni a controladora do fogo. O quarto a Sul, Sudoeste ou Oeste, dependendo do uso.

A melhor opção de formato para os cômodos é a quadrada, já que traz melhor equilíbrio e harmonia ao ambiente. Portanto, se você for decorar de acordo com esta tradição, fique atento ao fato de manter os móveis formando um quadrado no ambiente.

Portanto, para que você conheça o Vastu Shastra edeixe a harmonia ser completa no seu lar para aproveitar os bens que uma tradição de 5 mil anos, venha conosco e veja estas dicas simples que poderão ser seguidas na decoração do seu lar. Aproveite cada dica e conheça ainda mais sobre os mistérios indianos que movimentam cerca de R$ 250 milhões nos Estados Unidos. Inspire-se!