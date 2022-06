Use e abuse de cores na decoração

De acordo com o feng shui, a cor amarela estimula o intelecto e ajuda o cérebro na hora dos estudos. Além disso, o amarelo é um tom vibrante que traz luz e energia para dentro dos ambientes. Esse espaço projeto pela Amis Arquitetura e Design trouxe o amarelo na medida certa. Segundo as inspirações do feng shui, o amarelo ainda pode ajudar a melhorar a comunicação do ambiente, porém se deve ter cuidado na hora de optar por tons mais vibrantes em grandes proporções pois em uso demasiado pode causar um efeito reverso provocando confusão mental e atrito.