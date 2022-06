Apê moderninho com décor de baixo custo

Todos precisamos de um espaço confortável onde podemos relaxar e passar bons momentos sozinhos ou na companhia de amigos e familiares. Esses espaços não precisam necessariamente ser extensos e abundantes em metros quadrados, desde que possuam uma decoração que combine com a nossa personalidade e nos proporcione um sentimento de pertencer à um lar. Morar em apartamentos é algo super comum em países como o Brasil, principalmente nos grandes centros. Com a valorização do preço do metro quadrado, muitas vezes temos que usar e abusar de nossa criatividade para dar vida à um espaço que seja propício ao nosso estilo de vida.

Sendo assim, neste artigo vamos te levar por uma visita à um apartamento super charmoso e moderno, projetado pelos arquitetos do Estúdio Barino, escritório que sempre foca em aliar conforto à uma estética sofisticada. Confira à seguir os detalhes mais marcantes desse espaço e inspire-se ainda mais com a gente!