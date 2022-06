Top 5: casas incríveis e ideias simples

Em nosso top 5 da semana temos diversas ideias e soluções de divisão e aproveitamento do espaço. Além de artigos com dicas e truques para decorar gastando pouco e exemplos de banheiros com espelhos lindíssimos! Com um espelho desses, a gente fica até mais bonito! Casas incríveis e com decoração de encher os olhos impressionam e deixam qualquer um babando de vontade de ter cada uma dessas casas. A primeira casa é um paraíso rústico com decoração aconchegante e leve. A segunda casa impressionante tem um espaço interior fantástico e gigante. A terceira revela uma decoração maravilhosa. No interior, um banheiro estonteante e uma piscina de arrasar. Confira e escolha a sua predileta!