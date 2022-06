Refúgio em Itaipava é o sonho de qualquer um

Construída em um das regiões mais charmosas da região Serrana do Rio, essa belíssima casa de campo nos encantou de primeira. O seu estilo atual e simples foi finalizado com uma decoração de muito bom gosta de forma sútil e bem leve.

Itaipava por si só já é um destino encantador! Distrito e bairro de Petrópolis, no Rio. O destino se tornou um refúgio de inverno de várias celebridades e claro, da alta sociedade carioca. Muito rico em gastronomia e com casa noturnas de alto padrão Itaipava é muito almejada durante os meses mais frios do ano.

Charmosa e com inúmeros condomínios de luxo, a cidade possui lojas de grife e pequenos shoppings centers, além claro de hotéis e spas.

A residência é um verdadeiro refúgio da vida urbana e foi projetada pelo escritório Sadala Gomide Arquitetura, que teve como objetivo tornar os ambientes modernos mas confortáveis, refletindo o estilo da vida região.

Muito iluminada e com luz em abundância, o verdadeiro destaque e ponto forte do projeto são as grandes janelas que agem como quadros vivos, com a vista estonteante da montanhas serranas. Veja os detalhes, dessa propriedade encantadora!