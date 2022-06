Dicas de decorações baratas para arrasar

Decorar é uma arte. Organizar os móveis certos em meio a texturas, cores e luzes que compõem o ambiente, é colocar em prática toda a autenticidade e bom gosto a favor de si mesmo. E nada pode ser mais autêntico do que você utilizar todo o seu poder de criação nos seus móveis.

Por isso, falaremos sobre a decoração DIY – Do It Yourself, ou o famoso faça você mesmo, geralmente realizada com peças que seriam descartadas e recebem uma segunda chance de brilhar fazendo a função de outro objeto no lar.

Estas decorações geralmente demandam mais custo de tempo do que financeiro e podem ser encontradas em diversos de nossos Livros de Inspirações, no entanto, o prazer encontrado ao ver finalizado algo que dependeu quase que exclusivamente da sua criatividade, traz um resultado final singular e nos faz amar mais ainda nosso lar.

Por isso, agora é com você: coloque este Livro de Ideias entre os favoritos, siga as referências e libere a imaginação para alcançar grandes resultados! Confira abaixo a nossa ótima lista com sugestões para você utilizar e, que, certamente, darão um up no seu lar para deixar você ainda mais feliz!