12 ideias de como decorar com tapetes

Independente do tamanho da sua casa, pelo menos um tapete acaba por ser uma peça indispensável do seu conceito de décor. Não importa o tamanho, a espessura, a trama, a textura ou o estilo, o tapete com certeza agrega beleza, além de ser um artigo que ajuda a esquentar o cômodo, amortecer os ruídos ou demarcar espaços.

Esse item deve combinar com o restante da sua decoração, desde a mobília passando pelos estofados ou acabamento. Ainda tem o fato de que a posição do tapete no cômodo deve ser bem articulada e pensada, para combinar e, inclusive, funcionar. Assim, pense bem em qual parte da casa você quer instalar esse artigo. Por se tratar de uma peça curinga, se adequa em qualquer dependência, com estilo e funcionalidade.

Outro fator relevante é que o tapete normalmente é uma mercadoria durável. A tapeçaria é uma arte milenar que trama diferentes matéria-primas como tecidos, linhas, lãs, fibras, etc, que no resultado final adornam pisos ou paredes. Tapetes são sinônimo de estirpe e há no mercado alguns modelos nobres como os persas ou os egípcios. Os segredos da tecelagem normalmente são guardados à sete chaves e o primordial é ter um lar visualmente bonito e harmonioso.

Confira então os diferentes exemplos de tapetes para os inúmeros ambientes da sua casa. Com certeza esse livro de ideias ira trazer grandes dicas e sugestões para você deixar o look do seu apê ou casa super chique, aconchegante e confortável.