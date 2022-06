Armários de cozinha para perder o fôlego

Prateleiras e armários em L, no canto, aproveitam todos os espaços possíveis dessa cozinha, de forma inteligente, mantendo uma área grande para circulação. Com uma bancada com vão largo entre a base e a prateleira, eletrodomésticos especiais para o cafe da manha como a cafeteira ou a torradeira ficam acomodados com presteza, alem de enfeitar, estão organizados e de fácil acesso. Na parte superior, a pequena biblioteca com livros de receita da um ar mais cult ao ambiente. O piso de ladrilho hidráulico complementa o móvel com tonalidade parecida. Para finalizar, os puxadores em inox são funcionais, modernos e com layout arrojado.