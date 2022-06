Um apartamento de luz e serenidade!

Utilizar cores claras e neutras em um espaço pode ser uma ótima alternativa para trazer uma sensação de relaxamento e paz para dentro de casa. Contrastar esses tons iluminados com móveis e elementos de design inovador pode deixar os cômodos de uma residência ainda mais interessantes! Nesse projeto, o branco foi utilizado em toda a estrutura do piso inferior, à pedido da proprietária, que liberou o uso de cores vibrantes apenas através de elementos e acessórios, bem como no terraço.

O projeto que vamos conhecer nesse artigo de hoje foi desenvolvido pelo escritório Cristina Menezes Arquitetura com muito com muito bom gosto e atenção aos detalhes. A residência foi projetada para um casal jovem com dois filhos, em São Paulo. É um apartamento cobertura, onde no primeiro pavimento se estabelece toda a área privada da família, e na cobertura um andar especial para receber amigos e familiares.

A empresa Cristina Menezes Arquitetura, fundada em 1993, atua no mercado de Arquitetura Civil e Interiores no Brasil e no Exterior. A sede fica na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Conheça abaixo mais um empreendimento incrível e exclusivo aqui de nosso site, e desvende com a gente esse projeto inspirador e moderno localizado em São Paulo!