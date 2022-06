Para fugir do caos: Conheça essa incrível casa em Ibiúna

Imagine uma casa com ares campestres que alia diversos estilos de decoração em um só! Pois esse é o resultado do projeto desenvolvido pelo escritório Renata Romeiro Interiores, que possui base em São Paulo! Renata considera cada projeto como um projeto único, porém sem deixar de imprimir seu estilo e a personalidade do cliente.

A bela residência, localizada na cidade de Ibiúna, foi construída utilizando madeira em diversas estruturas, e o material contrasta com móveis de design moderno e elementos refinados e elegantes. O resultado, como você notará abaixo, é um espaço que exala charme, harmonia e bom gosto!

