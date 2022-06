Apartamento integrado é um sonho!

Unir diversos estilos de decoração em um só talvez seja uma das maiores tendências dos dias atuais. Arquitetos de todas as partes do mundo estão mesclando referências de diferentes cenários e unindo-as para dar vida à espaços que exalem bom gosto, personalidade e sofisticação.

Com esse projeto que mostraremos à seguir, não poderia ser diferente! O apartamento de 155 m² localizado no bairro da Moca, em São Paulo, foi desenvolvido pelas profissionais da Cavalcante Ferra Arquitetura | Design, e o resultado ficou simplesmente incrível! À frente da empresa, as arquitetas Éllen Cavalcante e Paula Ferraz estão sempre antenadas com o que há de mais inovador, em técnicas e materiais, para oferecer aos clientes projetos exclusivos, que unam beleza, funcionalidade e conforto.

Como nós do homify adoramos te deixar inspirado, gostaríamos que você nos acompanhasse por mais uma visita através dos mínimos detalhes desse excelente espaço!