Apê em São Paulo repleto de arte e criatividade

A arte reproduz a vida, ou seria a vida que reproduz a arte?

Seja qual for o nível de conexão que você possui com o universo artístico, temos certeza de que você se encanta com espaços que unem elementos criativos à uma decoração de bom gosto. Esse apartamento que mostraremos à seguir, localizado no bairro Perdizes, em São Paulo, é um ótimo exemplo do que estamos falando.

O espaço conta com diversos detalhes artísticos que fazem toda a diferença no resultado final dos cômodos. O escritório Casa 2 Arquitetos, responsável pelo projeto, com seu estilo jovem, contemporâneo e criativo, busca atender seus clientes dentro da versatilidade da vida moderna, projetando, reformando e transformando a partir do desejo de cada cliente.

Nos acompanhe por mais uma visita e sinta-se inspirado ao conhecer mais um belo projeto!