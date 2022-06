Apartamento luxuoso com acervo de arte

A cozinha possui balcões elegantes, que carregam tons neutros e terrosos. Uma bancada foi instalada na parte central do espaço, o que contribui para refeições rápidas na correria do dia a dia. A estrutura de iluminação que pende sobre o balcão também merece a nossa atenção, já que se relaciona diretamente com os balcões e armários. As plantas na parte superior são apenas um pequeno detalhe, mas que sempre causam um impacto positivo no ambiente em que são instaladas.