Apartamento paulistano dá show de modernidade!

Seja bem vindo! É pela sala de estar da residência que vamos começar a nossa visita. Já de cara você pode perceber que o projeto foi feito com muito bom gosto e atenção aos detalhes. A sala de estar combina tons claros com tons terrosos, o que a deixa com um ar extremamente elegante e charmoso. Como existem muitos detalhes no plano baixo do ambiente, as paredes foram mantidas sóbrias e sem decoração excessiva, trazendo assim um pouco do conceito minimalista para o cômodo.