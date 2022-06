Casa em bairro nobre evidencia neutralidade

Possuir uma ampla e luxuosa casa talvez seja o sonho da maioria dos brasileiros. O projeto que vamos conhecer hoje é um exemplo de bom gosto aliado à uma estética moderna e sofisticada. Além dos espaços internos, a casa, localizada no bairro Cidade Jardim, em São Paulo, possui diversos ambientes externos e propícios para o desfrute durante os meses mais quentes e ensolarados.

À frente do projeto estão as arquitetas Mariana Noronha e Samra Akad, da Boutique Arquitetura, escritório que busca transmitir e aplicar harmoniosamente as influências que suas sócias experimentaram ao longo de suas carreiras, através de suas experiências trabalhando em escritórios de arquitetura, de suas viagens e referências adquiridas.

Confira, agora, essa visita de perto e surpreenda-se com os mínimos detalhes desse belo projeto!