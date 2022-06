Cortinas incríveis para o seu quarto

A cortina é uma peça de pano e/ou materiais diversos, suspensa por argolas, trilhos ou por outro meio, para proteger ou adornar janelas, portas e leitos. Usada principalmente para dificultar a passagem da luz, barrar o vento forte além de evitar que mosquitos e pequenos insetos invadam o interior da sua casa.

A ideia da cortina foi muito utilizada pelos homens da caverna, mesmo antes da decoração de interiores existir, para revestir ambientes e proteger contra o frio ou animais da redondeza. Entretanto, a primeira vez que se utilizou o item como enfeite foi no século XIII, na Inglaterra, num casamento da realeza na Abadia de Westminster. Somente durante a Idade Média que o escurecimento dos ambientes e a busca pela privacidade ficou mais latente, trazendo um grande número de tecelagens artesanais a ficarem em evidência. As janelas de grande porte e com cortinas cheias de enfeites ou aparadores, surgiram a partir do Barroco e o rococó. Deslumbrantes e atraentes, transformaram épocas, combinando com tapetes, móveis e estados. As cortinas também foram muito ostentadas pela Igreja Católica, com o surgimento das grandes catedrais da época do Renascimento e a introdução do vidro decorativo. Assim, a dupla cortina e vitral, transformaram as edificações e igrejas da época perdurando até os dias de hoje.

Figurinha carimbada em todos os cantos da casa, essenciais para aquecer a casa com muita pompa e sofisticação, cortinas de diferentes modelos são artigo necessário para o quarto. Escolher a melhor opção para esse cômodo não é uma das tarefas das mais fáceis. Seja tamanho, praticidade, material ou estilo, cada espaço confere um determinado conceito. Assim, a homify separou exemplos de cortinas incríveis e variadas para o décor do seu dormitório ou suíte master. Com esse livro de ideias e as nossas sugestões, com certeza o seu lar ficará mais charmoso e aconchegante. Confira!