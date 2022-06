Como escolher o fogão ideal

Essencial. Se tem um item que pode ser definido desta maneira no lar, bem, este é o fogão. É por meio dele que, em nossa cozinha, temos momentos incríveis - ou nem tanto ao saborear as delícias nas quais nos arriscamos em nossa casa. Afinal, o que seria de um livro de receitas sem o fogão? Para complementar mais uma ideia para a decoração perfeita no seu lar, que hoje, nós, do homify, trouxemos algumas dicas sobre como você poderá ter em casa o fogão que melhor se enquadra na personalidade da sua casa. Sabemos que nem sempre é fácil escolher os itens essenciais para o nosso lar. São inúmeras opções disponíveis no mercado e muitas delas que mudam completamente a estrutura de nossa cozinha. Estar atento a alguma essenciais irá fazer toda a diferença se você deseja trocar ou comprar um novo fogão para sua casa.

Para começar, podemos citar os tipos de fogões mais comuns disponíveis no mercado:

- De piso: os mais tradicionais. Fáceis de serem realocados no espaço e geralmente com o forno acoplado.

- De embutir: para cozinhas planejadas que tenham um espaço em específico para ser encaixado no armário.

- De mesa: os famosos cooktops, utilizados com facilidade ao serem acoplados em balcões ou mesas.

- Industriais: para cozinhas grandes, com grande demanda de refeições. Geralmente são encontrados em restaurantes.

- A lenha: deixa um sabor especial nas refeições e é muito comum em casas do interior.

Cada um destes modelos deve ser direcionado para o tipo e tamanho de cozinha disponível. E isto tem uma ligação direta com o número de pessoas que habitam a casa e, por consequência gostam de cozinhar. Oura informação importante também é a respeito do tamanho do fogão. Existem modelos de 6 ou mais bocas que precisam de mais espaços do que os demais. E existem os modelos básicos que podem ser de uma ou duas bocas, sem forno, perfeitos para quem não precisa de muito esforço do equipamento e vê o ato de cozinhar como uma necessidade rotineira.

Para ajudar a você escolher a melhor opção, trouxemos algumas sugestões que os profissionais homify ao redor do mundo utilizaram nas decorações de algumas cozinhas incríveis. São opções com os mais diferentes modelos, para que, ao começar a planejar o seu novo lar, você acerte da melhor forma possível em sua escolha. Por isso, calce suas luvas, prepare suas melhores panelas e apronte o livro de receitas: o seu novo fogão estará em uma destas imagens perfeitas para ajudar em sua escolha. Venha conosco e aproveite!