Kitnet ganha espaço com truques de decoração

Esse apartamento é a prova de que um apartamento de 30 m² pode ser moderno, confortável e prático. Projeto do escritório BEP Arquitetos, esse apartamento de Brasília ganhou espaços multiuso e flexíveis, que se modifica de acordo com a necessidade do momento.

A kitnet não tinha espaço para uma sala e um quarto separados. Por isso, os arquitetos criaram soluções únicas, para que, mesmo com pouco espaço, o apartamento pudesse sim ter um quarto e uma sala. Resultado: um loft mega charmoso e diferente! Móveis com várias funções, como o aparador que vira mesa de jantar, sim, de aparador a mesa jantar! e um layout móvel foram as soluções dos arquitetos.

O clima geral da decoração é bem prático e remete à estética de mobiliário brasileiro dos anos 50/60. Quer algo mais cool do que fazer referência ao design? A decoração segue os tons da madeira, pintura em cimento queimado e do piso em PVC. Confira o resultado impressionante nas fotos que trazemos para você nesse artigo.