Dicas: como escolher o azulejo certo para o banheiro!

Os banheiros são parte muito importante da decoração de uma casa. Quando se trata de banheiros de suítes ou de visitas, a decoração é primordial para o bom uso do banheiro. Os azulejos para banheiro é uma dos itens que merecem atenção na decoração e principalmente na funcionalidade.

Os azulejos para banheiro podem ser aplicados em diversas áreas do banheiro,a área do banho, é um dos locais mais comuns para serem utilizados. O azulejo é como um protetor para a estrutura do cômodo, para que não ocorra infiltrações, mofo ou rachaduras por exemplo.

Na hora de escolher os azulejos para banheiro, você deve se atentar em alguns detalhes. Primeiramente é a cor dos azulejos, defina uma paleta de cores para combinar com o restante da decoração do banheiro. Existem alguns tipos, como azulejos de cerâmica, de porcelana, de vidro e de pedra. Azulejos com desenhos ou arabescos, também são uma ótima opção por exemplo.

Neste artigo, vamos ajudar você a escolher o azulejos que melhor se adapta ao ambiente da sua casa. Confira!