Casa espetacular cravada nas rochas

A localização de uma casa é um fator determinante da qualidade de um projeto arquitetônico e portanto da qualidade de vida dos moradores. Morar em um lugar com paisagens deslumbrantes, com uma atmosfera tranquila e em contato com a natureza significa desfrutar de um ambiente prazeroso e de maior qualidade de vida. Por isto, a escolha do local é tão importante.

Homify desembarca hoje em Ibiza, mais precisamente em Cala Salada, para exibir uma casa simplesmente espetacular, projetada pelo Estúdio Vila 13. Cala Salada é conhecida por ser cercada de colinas de pinheiros, pela areia fina e pela água cristalina de suas praias paradisíacas. É neste cenário fascinante que a Casa Cala Salada foi construída. Cravada sobre uma colina, a residência tira proveito das vistas espetaculares. Todos os ambientes se abrem para o mar e a decoração privilegiou o estilo minimalista, com poucos elementos decorativos, que realçam o estilo contemporâneo e elegante do mobiliário e as vistas para a paisagem.

Se você já sonhou em morar na praia ou adora curtir uns dias próximo do mar, esta casa deixará você completamente encantado. Confira a seguir mais detalhes e imagens desta casa espetacular encravada nas rochas, cuja paisagem mais do que inspiradora é parte da decoração e da experiência visual e sensorial dos moradores. As imagens são do fotógrafo Eugeni Pons.